’Schoorsteen Groningse shagfabriek kan langer blijven roken’

De fabriek zou zo’n anderhalf jaar langer open moeten blijven, zodat er meer tijd is voor scholing van medewerkers en hun zoektocht naar ander werk. Een aantal oudere medewerkers zou zo het pensioen kunnen halen, is het idee. Uitgerekend deze periode zijn ook andere bedrijven aan het reorganiseren, waardoor werk vinden niet altijd gemakkelijk is.

’Realistisch plan’

Achter de schermen is de laatste maanden door adviesbureau Berenschot gerekend en gepuzzeld aan een alternatief voor snelle sluiting van de vestiging van BAT Niemeyer. Er is een ’realistisch plan’ gemaakt voor de ondernemingsraad dat het mogelijk moet maken de fabriek langer open te houden, laat onderhandelaar Hank Oomkes van CNV woensdagmorgen weten. „We zetten alles op alles om zo lang mogelijk zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. We willen dat de directie en raad van commissarissen hier serieus naar kijken.” De bond benadrukt dat de vestiging in Groningen ’het goed doet’.

Eind 2020 werd duidelijk dat BAT de Groningse locatie Theodorus Niemeyer wil verplaatsen naar Hongarije en Duitsland. Er werken nu nog enkele honderden mensen op het complex aan de Paterswoldseweg in Groningen.