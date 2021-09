Premium Het beste van De Telegraaf

Hoge containerprijzen maken produceren dichter bij huis het overwegen waard ’Made in Holland vergt wel lef’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Melanie Hartog Ⓒ FOTO Amaury Miller

Amsterdam - Duur containervervoer en stijgende grondstofprijzen maken dat steeds meer bedrijven overwegen hun productie uit Azië terug te halen. Maar is het wel mogelijk om producten tegen concurrerende prijzen in Nederland te produceren? Een kijkje in de keuken bij twee Nederlandse maakbedrijven laat zien dat het kan. „Maar je moet wel lef hebben”, aldus ondernemer Toine van de Ven die negen jaar geleden een bloempotfabriek in Tilburg opende.