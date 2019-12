'Minder beursgangen op Damrak dit jaar'

Amsterdam - Het aantal beursgangen op het Damrak in 2019 is vergeleken met een jaar geleden gedaald. Maar één bedrijf, de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel, gaf dit jaar op Beursplein 5 nieuwe aandelen uit. Vorig jaar vonden nog vier beursgangen op de beurs in Amsterdam plaats, meldde advocatenkantoor Baker McKenzie dat vaak advies geeft bij beursgangen. Ook wereldwijd daalde het aantal beursgangen op jaarbasis met 20 procent tot 1242.