Jumbo voor de rechter gesleept

Het ultimatum om te voldoen aan de claim liep donderdag af, maar Jumbo weigert in te gaan op de eisen van de bonden. FNV en CNV Vakmensen eisen een schadevergoeding van een half miljoen euro, omdat de supermarktketen de stakingen in de distributiecentra heeft gebroken door uitzendkrachten in te zetten.

Jumbo erkent dat door de Inspectie SZW is geconstateerd dat tijdens de stakingen acht uitzendkrachten een dag ander werk hebben verricht in het distributiecentrum in Woerden. De supermarktketen zegt de onregelmatigheden te onderzoeken, maar vindt het absurd dat daarmee de staking zou zijn gebroken.

Dagvaarding

FNV-bestuurder Debbie van Leiden ziet geen andere mogelijkheid dan een gang naar de rechter. ,,Wij gaan de dagvaarding voorbereiden. Jumbo trekt dus in twijfel wat de inspectie heeft geconstateerd, maar wij niet. Dit is echt beneden alle peil.”

De verhoudingen tussen de verschillende partijen zijn sinds het voorjaar flink verstoord toen Jumbo besloot geen zaken meer te doen met FNV en CNV Vakmensen.

Het supermarktconcern heeft inmiddels met zijn eigen ondernemingsraad een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten voor de 3000 werknemers in de distributiecentra.