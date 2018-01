Uber-oprichter verkoopt aandelen voor $1,4 mld

Dat meldt persbureau Bloomberg dat zich baseert op bronnen bij het bedrijf. Kalanick is afgezet als bestuursvoorzitter en verkeert in een conflict met de raad van commissarissen. Met de verkoop verliest Kalanick nog meer grip als aandeelhouder binnen het bedrijf.

Het Japanse Softbank koopt de aandelen in via zijn Vision Fund. Dat deed eerder aankopen van grotere porties aandelen van werknemers.

Softbank, dat zelf $1,25 miljard investeert in Uber, koopt wel met een korting. De taxidienst is inmiddels op de beurs $48 miljard waard, rond 30% minder dan tijdens de eerste investeringsronde van het bedrijf, de graadmeter in de markt.