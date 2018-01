’Royal’ in bedrijfsnaam heeft toestemming nodig

Als zij geen toestemming hebben om royal of koninklijk te gebruiken en een ’koninklijke indruk’ wekken, lopen ze het risico dat ze hun naam moeten wijzigen.

Dat meldt de Volkskrant vrijdag, verwijzend naar een uitspraak van de kantonrechter in Den Haag.

Het bedrijf Royal Dutch Holding voert een misleidende naam, aldus de kantonrecht in een zaak die werd aangespannen door de stichting Sigillis Regiis Praesidio. Die is in 2002 door toenmalig koningin Beatrix in het leven geroepen om de intellectuele eigendomsrechten van het Koninklijk Huis te beschermen.

Royal Dutch Holding moet zijn naam aanpassen. De stichting stelt in de Volkskrant dat bedrijven die de koninklijke indruk ten onrechte wekken eerst vriendelijk worden verzocht die naam te wijzigen. Meestal komt er buiten de rechter om een oplossing, aldus zijn advocaat in de krant.