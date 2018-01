Beursupdate: AEX sluit op hoogste punt in 10 jaar

De AEX-index sloot 0,7% hoger op 558,16 punten. De graadmeter klom daarmee boven het hoogste punt in de afgelopen tien jaar, dat afgelopen november werd bereikt bij een stand van 557,43 punten. Na deze horde ligt de volgende mijlpaal voor de AEX bij 561,90 punten. Die stand werd in juli 2007 aangetikt.

„De eerste beursweek van het nieuwe jaar is heel goed verlopen”, constateerde marktanalist Ron van der Does (IG). „De AEX hebben we lange tijd niet op zulke hoge niveaus gezien. Natuurlijk blijft het dan oppassen, maar de stemming is goed”, aldus de beursman.

De koersenborden in Frankfurt (+1,1%), Parijs (+1,1%) en Londen (+0,2%) kleurden eveneens groen. De Duitse winkelverkopen over de afgelopen weken pakten sterk uit.

Uit Azië kwam steun. De Nikkei sloot de verkorte handelsweek met winst af. Aziatische beurzen maakten hun beste week in zes maanden door.

Beleggers kregen ook een euforisch gevoel dankzij de aanhoudende recordregen op Wall Street. De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,2 tot 0,4% hoger. Beleggers op Wall Street kregen wel een tegenvaller te verwerken, want de banengroei in de Verenigde Staten viel terug. Vorige maand zijn er 148.000 banen bijgekomen. Dat waren er minder dan de 190.000 nieuwe arbeidsplaatsen waar economen gemiddeld op hadden gerekend. Een pluspunt was wel dat het gemiddelde uurloon steeg met 0,3%.

Randstad aan kop

De stijgers in de AEX werden aangevoerd door Randstad met een winst van 3,3%. Zakenbank Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor het aandeel Randstad van €55 naar €60. Eerder deze week kwam Credit Suisse al met een koopadvies voor het uitzendconcern. „Randstad doet het al een aantal dagen goed op de beurs. Vooral in Nederland en Duitsland trekt de banenmarkt aan. Randstad profiteert ervan”, aldus beursman Van der Does.

Galapagos steeg 0,8%. Effectenhuis Jefferies ziet het bedrijf uit Leiden als een van de favoriete biotechnologieaandelen voor 2018. Verffabrikant AkzoNobel (+1,8%) beleefde eveneens een positieve dag.

Baggeraar Boskalis verloor echter 4,4%. ABN Amro zette het fonds op verkopen, komend van een houden-advies. Wel verhoogde ABN Amro het koersdoel voor het aandeel Boskalis van €26,50 naar €27.

Bij de midkapfondsen meldde TomTom (+2,1%) een nieuwe boekhoudstandaard te gebruiken en maakte iets van het verlies met 5% van donderdag terug.

JPMorgan schroefde zijn aanbeveling voor verzekeraar ASR (-1,2%) terug, van neutraal naar onderwogen, en van €31,90 naar €28,30 als koersdoel.

Barclays werd positiever over PostNL (+1%) bij een prijsdoel van €4 komend van €3,20. Het fonds ging van de verkooplijst, het advies ging van onderwogen naar gelijk gewogen.

Smallcapfonds Probiodrug werd 7,5% hoger verhandeld, zonder een direct aanwijsbare oorzaak. ICT Group (+1,9%) kondigde een samenwerking met batterijenleverancier Iwell aan op het terrein van energieopslagdiensten.

Op de lokale markt werd Pharming 2,6% meer waard. Pharming-topman Sijmen de Vries meldde in een interview met De Financiële Telegraaf dat het biotechnologiebedrijf dit jaar met meer nieuws gaat komen over onderzoeken naar het gebruik van het middel Ruconest. Volgens De Vries gaat het onder meer om het gebruik van Ruconest bij transplantaties om organen beter te beschermen tegen afstotingsreacties.

AND International (-1,4%) heeft Kees Molenaar benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Hij was al sinds juli vorig jaar commissaris bij de beursgenoteerde kaartenmaker. Molenaar is de opvolger van Rob Westerhof.

