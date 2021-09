Vakanties stuwen inflatie tot boven de 2%

Pakketreizen waren vorige maand 16,4 procent duurder dan in augustus 2020, een trip naar een vakantiepark was 12 procent prijziger. Beide waren in juli nog gedaald. Vanwege de weer strengere coronamaatregelen en de heropleving van het virus in die maand was er toen minder vraag naar vakanties dan verwacht.

Ook de prijs van voedsel droeg bij aan de inflatie. Dat was gemiddeld 0,2 procent duurder, terwijl ook dat in juli goedkoper was dan een maand eerder. Met name aardappelen, vlees en fruit werden duurder. Verder waren Nederlanders bijvoorbeeld ook meer kwijt aan vervoer en de horeca.

Het CBS berekent de inflatie ook volgens een geharmoniseerde Europese methode, die ook door de Europese Centrale Bank wordt gebruikt voor zijn beleidsbeslissingen. Volgens die grondslag kwam de inflatie in augustus uit op 2,7 procent, van 1,4 procent in juli.