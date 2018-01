Apple heeft remedie tegen chip-lek

Die zaten in de laatste software-updates van zijn besturingssystemen na melding van een groot lek in Intel-chips in pc’s, laptops en smartphones.

De Apple Watch is niet kwetsbaar voor het Meltdown-lek, liet het Amerikaanse bedrijf weten. De snelheid van computers en telefoons zou niet meetbaar zijn afgenomen.

Ingebakken

Tegen het Spectre-lek brengt Apple in de komende dagen updates uit. Die worden in webbrowser Safari in macOS en iOS ingebakken.

In toekomstige software-updates van iOS, macOS en tvOS worden verdere beschermingsmaatregelen genomen. Apple raadt aan om alleen software uit betrouwbare bronnen te downloaden, zoals de App Store.

Intel: geen vertraging

De Meltdown- en Spectre-lekken werden deze week publiekelijk bekend. Meltdown treft alleen apparaten met een Intel-processor. Die chips zijn ook vatbaar voor Spectre, maar ook apparaten met een chip van AMD of met de ARM-architectuur hebben dit lek. Ook Microsoft en Google hebben al updates verspreid om te beschermen tegen de beveiligingsgaten.

Intel meldde vrijdag dat de extra beveiligingsoftware computers niet significant vertragen. Het concern heeft geen reservering genomen om eventuele aanspraken vanwege extra kosten op te vangen. Intel ontkent dat er een ontwerpfout is gemaakt.