Energielabel flink in de lift, maar mogelijk in de ijskast

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het aantal woningen waarvoor een energielabel is aangevraagd is de afgelopen twee maanden meer dan verdrievoudigd. Vooruitlopend op de plannen voor een nieuw, veel duurder energielabel per 1 januari hebben 70.000 huiseigenaren in oktober en november een aanvraag gedaan voor het huidige, goedkope label. Normaal zijn dat er zo’n 20.000 per maand.