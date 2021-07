Buurtapp Nextdoor zet deur open naar beurs in New York

Nextdoor brengt onder meer buren en bedrijven op een kleine schaal met elkaar in contact, bijvoorbeeld binnen een wijk of dorp. In de Verenigde Staten zou de app door een op de drie huishoudens worden gebruikt, om contacten op te bouwen, betrouwbare informatie te delen en hulp aan te bieden of te vragen. Naar eigen zeggen is de onderneming daarnaast in bijna 10.000 Nederlandse buurten actief. Mensen gebruiken de app bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van alles wat er in hun buurt te vinden is: lokale bedrijven, diensten, nieuwsupdates, aanbevelingen en spullen die te koop zijn van mensen verderop in de straat.

Fusie met Spac

De gang naar de beurs gebeurt via een fusie met het aan de Amerikaanse Nasdaq genoteerde Khosla Ventures Acquisition II. Dat is een 'spac', een beursfonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen. De transactie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond.

De buurtapp kwam vorig jaar in de VS nog in opspraak omdat het platform ook veel door gebruikers zou worden ingezet om racistische berichten te verspreiden. Nextdoor kwam in april met een functie die discriminerend taalgebruik herkent en gebruikers hiervoor waarschuwt.