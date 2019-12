De nominaties worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering van PostNL in april volgend jaar. Melkert en Hoencamp nemen dan de plek over in de raad van commissarissen van Frank Rövekamp en Jacques Wallage. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik