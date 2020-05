Geen verkiezing Zakenvrouw van het Jaar

De verkiezing van de Zakenvrouw van het Jaar ofwel Prix Veuve Clicquot gaat dit jaar definitief niet door.

Aanvankelijk stond de presentatie van de nieuwe zakenvrouw voor maandag 23 maart gepland. Maar door het coronavirus en de lockdown vanaf 15 maart werd de verkiezing verplaatst naar dit najaar. Na overleg met juryvoorzitter Annemarie Jorritsma, VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, is besloten de presentatie helemaal te laten vallen en te verplaatsen naar 2021.

„Gezien de huidige omstandigheden vrezen wij dat we de winnares niet de exposure en netwerkmogelijkheden kunnen bieden zoals vorige jaren het geval is geweest”, zegt organisator Bob Bron, directeur van Moët Hennessy Nederland.

Er zijn meer afgelastingen. Zo gaat in Amsterdam ook de populaire Dam tot Dam-loop definitief niet door. In Friesland is het skûtsjesilen dat op 18 juli zou beginnen in Grou, geschrapt evenals het traditionele Zomerconcert op landgoedhotel Lauswolt in Beetsterzwaag. „We proberen voor het najaar nog wat kleins te organiseren maar we wachten eerst de maatregelen van de regering af”, vertelt directeur Marc van Gulick van Lauswolt.