Column: Hoe Hoekstra de middenklasse ontdekte

Minister van Financien Wopke Hoekstra beantwoordde dinsdag vragen over de H.J.Schoo lezing. Ⓒ Dijkstra bv

Het is heel verleidelijk om cynisch te doen over de HJ Schoo-lezing van minister Wopke Hoekstra. Over zijn ontdekking dat de middenklasse het zwaar heeft. Een probleem dat ’wij allemaal’ over het hoofd zouden hebben gezien.