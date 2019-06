Grote aandeelhouders accepteren bod Euronext

Amsterdam - De twee grootste aandeelhouders van Oslo Børs hebben het overnamebod van beursuitbater Euronext op zijn Noorse branchegenoot geaccepteerd. De twee partijen, DNB en KLP, waren samen goed voor een belang van bijna 30 procent in het Noorse beursbedrijf. Euronext had al meer dan de helft van alle stukken in Oslo Børs in handen.