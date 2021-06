Terrassen lopen vol: horeca smacht naar personeel

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voert samen met onder andere de Stichting Vakbekwaamheid Horeca, en de netwerkorganisatie Hotelvrijmibo campagne met de leus "Werken in de horeca, elke dag ’n feestje". Ze hopen potentiële nieuwe medewerkers voor cafés, restaurants of hotels te overtuigen voor een horecabaan te kiezen door vooral de vrolijke kant van werken achter de bar of op het terras te laten zien.

Personeelstekorten

Door de coronacrisis zijn tussen februari 2020 en februari 2021 zo'n 123.000 banen verloren gegaan in de horeca, zo komt naar voren uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zorgen over personeelstekorten in de periode na lockdowns leven al langer in de horeca. Zo waarschuwden uitzendbureaus onlangs dat een groeiende schaarste aan horecamedewerkers in september, als naar verwachting iedere Nederlander gevaccineerd kan zijn, de doorgang van evenementen op het spel zet.

KHN wijst erop dat tekorten aan medewerkers niet nieuw zijn voor de horeca. Voor de coronacrisis was er ook al een enorm tekort, vooral doordat de sector in de voorbije jaren enorm is gegroeid. Critici stippen daarbij aan dat het ook een branche is met relatief slechte arbeidsvoorwaarden. Zo zijn veel arbeidscontracten voor lange tijd op flexbasis en is de horeca een van de slechtst betalende sectoren, zo meldde vakbond FNV.