AEX raakt winst kwijt met flinke tegenwind bij Akzo

Even na drie uur staat de AEX 0,1% lager op 720,21. De index piekte aan het begin van de ochtend op 727,8 punten en belandde aan het einde van de ochtend even in de min. Maandag was er een verlies van 2,1%. De AMX pakt er nog 0,2% bij op 1013,2 punten.

Technisch analist Nico Bakker wijst erop dat de flinke klap voor de AEX maandag werd opgevangen door zijn trendvolgende indicator, tevens dynamische trendlijn rond 721 punten. „Vandaag een dappere reactie door de bulls, die daardoor de korte termijn uptrend ternauwernood intact laten. Zolang de index boven 721 noteert, kan een rally starten naar 736 en mogelijk 747. Onder in het veld ligt 718 punten als ultiem vangnet. Hieronder gaat het luik open voor een vrije val naar 660 of lager. Maar dat is nu niet aan de orde.”

De overige Europese beursgraadmeters laten ook herstel zien. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 winnen respectievelijk 0,5%, 0,4% en0,7%.

Beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon Asset Management) ziet meerdere redenen voor de stevige terugval van de aandelenkoersen op maandag. „Enerzijds is er een sterke toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen door de opkomst van de deltavariant. Bovendien is er angst voor het terugschroeven van het obligatieopkoopprogramma door centrale banken. Het economische herstel verloopt ook minder krachtig dan gedacht. Dit zie je terug in de surprise indices. In China zijn er zelfs veel meer tegenvallers dan meevallers en in de VS houden deze elkaar in evenwicht.”

Van den Heuvel verwacht dat de beurzen de komende weken zullen blijven kwakkelen. „Het herstel na de crisis is grotendeels ingeprijsd. Publicaties van bedrijfscijfers worden ook slechts goed ontvangen als deze behoorlijk positief verrassen. Wel is het zo dat centrale banken door de toegenomen economische onzekerheden misschien wat later op de rem zullen trappen. Op de geldmarkt wordt nu een Fed-rente van 1,1% in december 2023 ingeprijsd, bijna een kwartje meer dan twee weken geleden.”

Opleving Unibail

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat Unibail Rodamco Westfield met een winst van 2,2% nog steeds bovenaan. Een dag eerder liep het vastgoedconcern nog forse averij op.

Verzekeraar ASR zit ook in de voorhoede en krijgt er 2,1% bij met steun van een koopadvies door Deutsche Bank.

ING moet 0,1% afstaan na een positieve ochtendsessie. De Zwitserse bank UBS, die wordt geleid door oud ING-topman Ralph Hamers, boekte in het afgelopen kwartaal flink meer winst.

Verfproducent AkzoNobel gaat 3,1% onderuit, in reactie op het teleurstellend kwartaalbericht dat de Amerikaanse concurrent PPG maandagavond naar buiten bracht.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, een witte raaf op maandag, sluit de rij met een verzwakking van 3,4%.

RD Shell de grote verliezer bij de weekstart zakt nog eens 0,6% weg.

Bij de middelgrote fondsen staat de exploitant van pakketkluisjes Inpost met een winst van 2,7% bovenaan, na een koopadvies van de Amerikaanse bank Citi.

Fugro stijgt 2%, geholpen door het herstel van de olieprijzen. De bodemonderzoeker heeft bovendien een kleine opdracht binnengesleept, betreffende het herstel van bruggen en kademuren in het centrum van Amsterdam.

Smallcap Pharming klimt 0,5%, in reactie op het aangaan van een exclusieve licentieovereenkomst met een bedrijf in Dubai voor de distributie van zijn geneesmiddel Ruconest in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

