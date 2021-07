Belegger ziet koopkansen na dip

Om tien voor tien staat de AEX 0,8% hoger op 726,9 punten. Maandag verloor de index 2,1%. De AMX pak er 1,1% bij op 1022,2 punten.

De overige Europese beursgraadmeters laten ook herstel zien. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 winnen respectievelijk 1,2%, 1% en 1,4%.

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen vanochtend wel verder omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 1% lager. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5% in de min na het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd te laten.

De indexfutures wijzen op een 0,6%-0,9% hogere opening van de Amerikaanse beurzen, na de verliezen van 1,1% tot 2,1% op maandag.

De snelle stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen was maandag de belangrijkste reden voor de verkoopgolf. Hierdoor zien landen zich genoodzaakt de restricties verder aan te scherpen. Ook zijn beleggers zich weer meer zorgen gaan maken over de hoge inflatie, mede omdat vrijdag uit een peiling bleek dat Amerikaanse consumenten voorlopig stevige prijsstijgingen voorzien.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat verzekeraar ASR met een winst van 3,8% bovenaan, na een koopadvies van Deutsche Bank. Branchegenoot Aegon volgt met een vooruitgang van 2,4%.

ING pakt er 1% bij. De Zwitserse bank UBS, die wordt geleid door oud ING-topman Ralph Hamers, boekte in het afgelopen kwartaal flink meer winst.

Verfproducent AkzoNobel gaat 2,8% onderuit, in reactie op het teleurstellend kwartaalbericht dat de Amerikaanse concurrent PPG maandagavond naar buiten bracht.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, een witte raaf maandag, verliest 2,5%.

Bij de middelgrote fondsen staat Fugro met een winst van 2,7% bovenaan, geholpen door het herstel van de olieprijzen. De bodemonderzoeker heeft bovendien een kleine opdracht binnengesleept, betreffende het herstel van bruggen en kademuren in het centrum van Amsterdam.

De exploitant van pakketkluisjes Inpost stijgt 2%, na een koopadvies van de Amerikaanse bank Citi.

Smallcap Pharming klimt 0,5%, in reactie op het aangaan van een exclusieve licentieovereenkomst met een bedrijf in Dubai voor de distributie van zijn geneesmiddel Ruconest in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

