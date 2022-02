Recordomzet bij IMCD met groei in alle regio’s en overnames

Daarbij profiteerde het bedrijf van groei in alle regio's, maar ook van overnames, waaronder in Mexico en elders in de wereld. Verder wist het in de AEX-genoteerde IMCD de problemen in de wereldwijde toeleveringsketen goed het hoofd bieden.

Diervoeding

De omzet van de Rotterdamse groothandel die speciale chemicaliën en voedingsingrediënten verkoopt, vermarkt en distribueert, steeg met 24 procent naar 3,4 miljard euro. De nettowinst sprong met 73 procent omhoog naar 207 miljoen euro. IMCD levert grondstoffen voor producten zoals diervoeding, tandpasta, autolakken en vitaminepillen. Het bedrijf maakt deze grondstoffen niet zelf, maar koopt ze in bij diverse chemiebedrijven.

Topman Piet van der Slikke zegt in een toelichting op de resultaten dat het economisch klimaat nog altijd gunstig is voor het bedrijf. Hij is dan ook optimistisch gestemd over verdere vooruitgang voor IMCD in de toekomst.