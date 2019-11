Trump: dichtbij tekenen deal met China

Wall Street hield het optreden nauwlettend in de gaten. Beleggers hoopten op nieuwe signalen over het handelsoverleg. Trumps had echter verder weinig nieuws te vertellen en de beursgraadmeters in New York bewogen dan ook amper.

Hij herhaalde alleen akkoord te gaan als de deal goed is voor Amerikaanse bedrijven en werknemers. Trump liet wel iets los over de locatie waar de ondertekening van het akkoord zou kunnen plaatsvinden. Dat zou in een landelijk deel van de Verenigde Staten zijn.

De president gebruikte zijn speech vooral om te wijzen op de aanhoudende economische groei en lage werkloosheid in de VS. Daarmee heeft hij volgens kenners een fundament gelegd voor zijn campagne voor herverkiezing in 2020.

"We hebben onze beloften waargemaakt en onze verwachtingen ruimschoots overtroffen", aldus Trump. Hij noemde de door hem doorgevoerde belastingverlagingen en hervormingen de belangrijkste drijvers van de economische opleving. Ook zijn besluit om uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen is goed geweest voor de economie, zei hij.

Dat de laatste tijd toch sprake is van een afzwakkende groei in de VS komt volgens hem vooral door het rentebeleid van de Federal Reserve. In de ogen van Trump is het schadelijk voor de Amerikaanse concurrentiepositie dat de koepel van centrale banken geen negatieve rentetarieven hanteert, terwijl dat in andere landen wel het geval is. Ook met dit verwijt vervalt Trump in herhaling, volgens critici in een poging de aandacht af te leiden van de negatieve gevolgen van de door hem begonnen handelsoorlog met China.