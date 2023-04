VW moet Groningse koper sjoemeldiesel €3000 betalen

Volkswagen rustte dieselauto’s tussen 2009 en 2015 uit met software die ervoor zorgde dat de gemeten uitstoot van stikstofoxide in testomstandigheden binnen de wettelijke normen bleef. Dat was ook het geval bij de Polo van de Groningse koper, dus maakte de Duitse autofabrikant zich volgens de kantonrechter in Groningen schuldig aan oneerlijke handelspraktijken en bedrog. De rechter stelde ook vast dat Volkswagen Europese regels voor emissies had overtreden.

De rechtszaak is een van de vier zaken die stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting en de Consumentenbond zijn begonnen namens individuele kopers van sjoemeldiesels. Onlangs oordeelde de rechtbank in Haarlem ook al dat Volkswagen een koper van zo’n auto 3000 euro schadevergoeding moet betalen.

Collectieve schadevergoeding geëist

De Consumentenbond is blij met het oordeel, maar hoopt Volkswagen er vooral toe te bewegen met een collectieve schadevergoeding voor Nederlandse gedupeerden te komen. „Tot op heden is er geen compensatie betaald in Nederland. We kunnen procedure na procedure voeren tot we een ons wegen, maar ons doel is dat Volkswagen inziet dat het beter is om om tafel te gaan en tot een schikking te komen.”

Volgens schattingen van de Consumentenbond zijn er in Nederland tussen de 150.000 en 180.000 eigenaren van sjoemeldiesels van de Volkswagen Group, waar ook merken als Audi, Seat en Skoda onder vallen. De fraude met de emissietests heeft het concern wereldwijd al miljarden aan boetes en reparatievergoedingen gekost.