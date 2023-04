Weer €3000 voor eigenaar Volkswagen-sjoemeldiesel

Dat oordeelde de Groningse rechtbank in een rechtszaak die de Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (VGDES) en de Consumentenbond namens de dieselrijder hadden aangespannen. De consument reed jaren in een Volkswagen Polo 1.2-dieselauto, die hij voor €17.290 bij een autodealer in Eelde had gekocht.

In de verkoopfolder prees Volkswagen onder meer de duurzaamheid van het model: „Zijn enorme zuinigheid, milieuvriendelijke technologie en aangename dynamiek maken hem tot de meest verantwoorde keus voor nu én komende generaties.”

Uitingen

Ook in andere uitingen keerden dergelijke milieuclaims terug. Zoals: „Vandaag de dag levert Volkswagen een aantoonbare bijdrage aan het beschermen van onze leefomgeving en bronnen voor morgen: door het combineren van mobiliteit met duurzaamheid voor mensen die geven om hun leefomgeving.”

Dat was bedrog, stelde de Groningse rechter in de maandag gepubliceerde uitspraak. Inmiddels is immers bekend dat Volkswagen tussen 2009 en 2015 dieselauto’s uitrustte met software die ervoor zorgde dat de gemeten uitstoot van stikstofoxiden in testomstandigheden binnen de wettelijke normen bleef. Zodra de software ’merkte’ dat de auto in een testomgeving verkeerde, werd geschakeld naar de milieuvriendelijke modus.

Daarmee maakte het autoconcern zich volgens de rechter schuldig aan oneerlijke handelspraktijken en bedrog, terwijl ook de Europese regels voor emissies werden overtreden.

De schade voor de consument bestaat volgens de rechter uit hetgeen hij teveel heeft betaald voor de auto, gezien het feit dat die minder waard was door dit gebrek. In dit geval schatte de rechter de schade op €3000. Twee weken geleden werd in een soortgelijk geval, aangespannen door dezelfde partijen, door de Haarlemse rechtbank ook een schadevergoeding van €3000 toegekend.

Zaken

„We hebben nu vier zaken aangespannen en daarvan dus twee gewonnen. In mei en september komen de andere zaken voor”, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond tevreden. Volgens de bond zijn in Nederland tussen de 150.000 en 180.000 eigenaren van sjoemeldiesels van de Volkswagen Group, waar ook merken als Audi, Seat en Škoda onder vallen. De dieselfraude heeft VW al miljarden aan boetes en reparaties gekost.

„De rechter veegt de vloer aan met de argumenten van Volkswagen”, zo leest VGDES-voorzitter Dick Bouma het vonnis. „Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat milieuclaims van handelaren kloppen. En ook dat dat producten geen verboden onderdelen bevatten.”

Donat hoopt dat Volkswagen tot het besef komt dat alle betrokken Nederlandse dieselrijders gecompenseerd moeten worden. „De bedoeling is dat Volkswagen met ons om de tafel gaat zitten en inziet dat ze moeten betalen, maar tot nog toe zijn ze een meester in het traineren van juridische procedures.” Desnoods volgen meer individuele rechtszaken, zegt Donat.

In Nederland lopen al meerdere procedures van diverse claimclubs tegen producenten van sjoemelsoftware, ook tegen onder meer Renault, Dacia, Peugeot en Mercedes.