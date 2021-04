Waakhond blokkeert hardleerse doorschakeldienst coronatest opnieuw

Binnenland

Reclame Code Commissie: ’Opvallend veel klachten over Gezond Verstand’

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft zich donderdagmiddag gebogen over de vele tientallen klachten die zijn binnengekomen over het blad Gezond Verstand. Dat meldt een woordvoerster. De waakhond had heel veel reacties ontvangen over een spotje van het omstreden blad.