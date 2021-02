Autoleasemaatschappij ALD blijft groeien in Nederland

Desalniettemin wist ALD zonder speciale voorzieningen en afschrijvingen het resultaat redelijk stabiel te houden. Het netto bedrijfsresultaat kwam in 2020 uit op €509,8 miljoen, maar dat is inclusief €54 miljoen aan specifieke voorzieningen en afschrijvingen. Een jaar eerder wist ALD nog €564,2 miljoen aan resultaat te boeken. De marges op de leasecontracten en – diensten stegen zelfs met 1,5% als zij worden aangepast voor de impact van de herwaardering van de vloot.

ALD, dat genoteerd is aan de beurs in Parijs, geeft geen speciale financiële resultaten over de afzonderlijke landen. Toch kan geconcludeerd worden dat de leasemaatschappij hier goed heeft gepresteerd en steeds meer marktaandeel weet te winnen op de Nederlandse markt. Waar de wereldwijde vloot stabiel bleef op 1,76 miljoen auto’s, groeide het Nederlandse wagenpark met 1,52% tot 72.000 voertuigen. De groei komt voor bijna een derde voor rekening van elektrische en plug-in hybride auto’s. In 2019 was dat nog 17%.

Bijna een derde van de groei van het wagenpark komt voor rekening van elektrische auto’s. Ⓒ ANP/HH

Door de coronacrisis hebben leasemaatschappijen een goede boterham verdiend met de verkoop van tweedehands auto’s die net uit de lease komen. Reizigers kiezen vaker een occasion om het openbaar vervoer te kunnen mijden.

Occasions

Net als bij veel branchegenoten heeft ALD in 2020 een verkooprecord in occasions geboekt. De gemiddelde winst op een tweedehandsje kwam met €201 ook nog eens hoger uit dan vooraf begroot.

Vanwege de coronapandemie doet ALD geen concrete uitspraken over de vooruitzichten voor 2021. Wel gaat de leasemaatschappij ervan uit de dat het wagenpark blijft groeien, het verkoopresultaat voor gebruikte auto’s ook dit jaar positief is en de verhouding tussen kosten en inkomsten verder verbetert.

De onzekerheid door corona weerhoudt de internationale leasemaatschappij er niet van om vast te houden aan het eerder vastgelegde strategisch plan ’Move 2025’. Het bedrijf wil in 2025 op 2,3 miljoen leasecontracten zitten en moeten de marges minimaal stijgen in lijn met de groei van het aantal leasecontracten.