'Galapagos omlaag na waarschuwing Abbvie'

Het middel van AbbVie tegen reumatoïde artritis kreeg goedkeuring in de VS, maar kreeg wel een zogenoemde black box warning. Dat is een waarschuwingslabel over mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid. Volgens de marktkenner van Jefferies kan dat ook gevolgen hebben voor het middel filgotinib van Galapagos.

Jefferies handhaaft zijn hold-advies met een koersdoel van 180 euro voor het aandeel. Galapagos stond omstreeks 12.45 uur 2 procent lager in de AEX op 151,80 euro.