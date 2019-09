Fed pompt 75 miljard in financiële systeem

Het gaat om de markt voor zogenaamde repurchase-contracten, waarbij geld kan worden geleend in ruil voor Amerikaanse staatsleningen. De rente op dergelijke transacties steeg tot 10 procent, een verviervoudiging. Die repo's worden beschouwd als belangrijk smeermiddel voor het financiële systeem in de Verenigde Staten en een stijgende rente drijft leenkosten voor bedrijven en consumenten op. Na de ingreep van de Federal Reserve Bank van New York zakten de rentes weer terug.

