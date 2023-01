Automobilist wil korting op premie: betaalt schade na vijf jaar toch zelf

De vrouw vernam in 2017 naar eigen zeggen niets van de tegenpartij of Promovendum, verzekeraar van de tegenpartij. Achteraf bleek echter dat ze daarna een veel hogere premie had betaald, omdat de verzekeraar de schade van €450 zonder dat zij het wist aan de tegenpartij had uitgekeerd. In 2022 zag ze na het melden van een nieuwe schade pas dat ze in 2017 alsnog aansprakelijk was gesteld door de tegenpartij en vroeg daarop de schade alsnog zelf te mogen betalen. Promovendum weigerde, waarop ze naar Kifid stapte.

’Nooit ontvangen’

Promovendum voert als verdediging in 2018 een e-mail te hebben gestuurd met daarin de afhandeling van de schade, maar zegt de vrouw nooit te hebben ontvangen omdat ze deze naar een verkeerd e-mailadres hadden verstuurd. De verzekeraar stelt echter dat er in 2017 al acht keer gevraagd is om informatie over de aanrijding en zegt geen melding te hebben gekregen dat het e-mailadres niet bestond. Ook heeft de verzekeraar per brief verzocht het juiste e-mailadres aan te leveren, toen het adres in 2018 niet meer bleek te bestaan. De vrouw heeft op geen van de correspondentie gereageerd.

Kifid geeft de vrouw alsnog gelijk, omdat de onderbouwing van Promovendum onvoldoende is en de verzekeraar de vrouw had moeten bellen na de niet aangekomen e-mail.