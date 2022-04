Heeft Elon Musk echt het beste voor met de vrijheid van meningsuiting?

Premium Financieel

Musk hengelt geliefd Twitter binnen: ’Meer slagkracht met komst van miljardair’

Elon Musk neemt Twitter over en betaalt daarvoor $54,20 per aandeel. In totaal telt hij $44 miljard voor het bedrijf neer. Daarmee verdwijnt Twitter van de beurs. Musk verklaart bij de overname dat hij Twitter ziet als een platform dat van groot belang is voor de vrijheid van meningsuiting.