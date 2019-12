Brexitonzekerheid zette rem op Britse beursgangen

Wereldwijd was de interesse voor beursgangen het afgelopen jaar niet heel sterk. Dat kwam onder meer door het handelsconflict tussen de economische grootmachten China en de Verenigde Staten. Ook zorgen over de mondiale economie speelden wat dat betreft de financiële markten parten. Het aantal zogeheten initial public offerings (ipo's) nam met 19 procent af. Maar dat was minder heftig dan in Groot-Brittannië, waar sprake was van een daling met 62 procent van het aantal beursintroducties.

Daarbij beleefde de AIM-markt, de zogeheten junior markt van de London Stock Exchange, zijn slechtste jaar wat betreft beursnoteringen sinds de oprichting in 1995. De AIM-markt, waar honderden kleinere bedrijven zijn genoteerd kent een wat flexibeler regelgevingssysteem. In totaal werd er in de Britse hoofdstad 3,7 miljard pond aan vermogen opgehaald met nieuwe noteringen, tegen iets meer dan 6 miljard pond in 2018.