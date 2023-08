Lek in grote pijpleiding tussen Rusland en Europa

De Druzhba-oliepijpleiding is een van de grootste ter wereld en kan het equivalent van 2 miljoen olievaten per dag vervoeren. Maar door de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne wordt dat maximum bij lange na niet gehaald. Volgens Duitse media gaat er tegenwoordig Kazachse olie door de pijp.

Gevolgen

Het lek zorgt volgens de Poolse beheerder niet voor gezondheidsrisico's voor omwonenden. Ook is er geen brand ontstaan. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de levering van olie aan Duitsland. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Economische Zaken laat weten dat de overheid in contact staat met verschillende Oost-Duitse raffinaderijen. Daar zou niet voor leveringsproblemen worden gevreesd.

Het is niet bekend hoe het lek is ontstaan. Sinds er vorig jaar ontploffingen waren bij de gaspijplijnen Nord Stream 1 en 2 wordt er extra scherp op de Europese energie-infrastructuur gelet.

Moskou heeft Oekraïne en het Westen de schuld gegeven van de ontploffingen, die juist plaatsvonden toen de Europese Unie haar afhankelijkheid van Russische energie aan het terugbrengen was.

Oekraïne ontkent verantwoordelijk te zijn voor de aanslagen. Ook westerse leiders spraken eerder van sabotage ’door onbekende daders’. De onderzoeken daarnaar lopen nog.