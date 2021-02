’Lagere energieprijzen schelen €60 per jaar’

Door de coronacrisis zal het energieverbruik in 2020 en 2021 toenemen, verwacht het CBS. We zijn en werken immers meer thuis, waardoor de cv-ketel ook overdag overuren draait en computers en andere apparaten meer stroom slurpen.

Pas in de loop van 2021wordt het daadwerkelijke energieverbruik over 2020 bekend. Dan zal duidelijk worden of het veranderde energiegebruik door de coronamaatregelen „de daling van de energierekening tussen 2019 en 2020 dempt of zelfs teniet doet”, schrijven de statistici.

Jaarverbruik

Bij de berekening van de gevolgen van prijsveranderingen voor de energierekening gaat het CBS uit van een gelijkblijvend jaarverbruik. Op basis van die berekening daalt de prijs van energie voor nagenoeg alle huishoudens met bijna hetzelfde percentage: rond 3,8%. Huishoudens met een gemiddeld verbruik - 1192 m3 gas en 2464 kilowattuur elektriciteit - betalen in januari 2021 op jaarbasis €1513. Dat is €60 minder dan in januari 2020.

De prijsdaling komt vooral door de lagere variabele leveringstarieven die we betalen voor gas en stroom, aldus het CBS. Voor gas daalde dit tarief met bijna 18%, wat een gemiddelde besparing oplevert van €68. Het tarief voor elektriciteit ging ruim 9% omlaag, oftewel €18. De vaste leverings- en transportkosten van energie stegen wel. Voor gas betaalt een huishouden gemiddeld €6 meer, voor elektriciteit is dat €20.