Oostenrijkse verzekeraar koopt Oost-Europese tak van Axa

Volgens Uniqa-chef Andreas Brandstetter passen de activiteiten van Axa in de Oost-Europese landen perfect bij de die van Uniqa en hebben ze een sterke marktpositie. De Weense verzekeraar kan in het eigen Oostenrijk nauwelijks nog groter worden. Met de koop krijgt Uniqa er drie groeimarkten in de regio bij die al winstgevend zijn, aldus Brandstetter. De baas van Axa, Thomas Buberl, wil naar eigen zeggen met de verkoop van deze Oost-Europese tak zijn concern stroomlijnen en vereenvoudigen.