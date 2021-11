Havenbonden willen steun kabinet na afspraken over eerder pensioen

Binnenland

Kamer wil geen coronapas voor amateursport

De Tweede Kamer stuurt aan op een uitzondering voor de amateursport in de buitenlucht bij de bredere inzet van de coronapas. Bij het debat over de aangescherpte maatregelen van het kabinet vroegen VVD, D66, CDA, PvdA en GL zich af of de maatregel wel te handhaven is.