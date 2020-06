Staalindustrie wil rem op Europese importquota

Dat zegt brancheorganisatie Eurofer als reactie op voorstellen van de commissie om die quota aan te passen. Volgens de staalmaker houdt het EU-bestuur te weinig rekening met de afgenomen vraag als gevolg van het coronavirus.

De Europese Commissie stelde de importquota in om te voorkomen dat Europa overspoeld zou worden met goedkoop staal nadat de Verenigde Staten enkelen jaren geleden importheffingen op staal en aluminium instelde. Nu moeten die quota vernieuwd worden vanwege het coronavirus en de zich herstellende markt, maar de hoeveelheid staal en aluminium die de EU in mag, wordt niet teruggebracht.

Volgens Eurofer en de topmannen van Europese staalbedrijven gaan de voorstellen van de commissie daarom niet ver genoeg. "Het overleven van de Europese staalindustrie is verder in gevaar gebracht omdat het voorstel van de commissie geen rekening houdt met sterk teruggelopen vraag naar staal als gevolg van de coronapandemie." Volgens Eurofer kunnen landen als China, Indonesië, Rusland en India waar de staalproductie weer op peil is of nog grote voorraden marktaandeel afsnoepen van de Europese fabrikanten nu hier de productie nog deels stil ligt.