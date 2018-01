Wereldreis fout ingeschat

Nog veel wereldreizigers in spe denken dat ze in alle landen wel van vijftig euro kunnen leven, constateert Tom Janse, wereldreizenspecialist bij Killroy Travels, een reisbureau dat zich speciaal richt op jongeren. Hij wenst ze veel succes: „In een land als de Verenigde Staten ben je minstens twee tientjes per dag aan onderdak kwijt, en dan heb je nog niet gegeten en heb je ook nog geen activiteiten betaald.”

Budget

De prijs van een wereldreis wordt nog altijd enorm onderschat, wil Janse maar zeggen. „Doe vooraf onderzoek”, is zijn advies. „Ga voor Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika uit van een budget van €1500 per maand, maar voor Australië, Nieuw-Zeeland en andere westerse landen moet je rekenen op €2000 per maand.”

Shanna Visser, wereldreizenexpert bij WTC.nl, adviseert voor Australië en Nieuw-Zeeland zelfs een budget van €100 per dag. „Eten en onderkomen zijn daar minstens even duur, en soms zelfs duurder, dan bij ons.”

Verzekering

Veel aspirant-wereldreizigers vergissen niet alleen in de kosten van levensonderhoud, maar ook in de verzekering die ze nodig hebben, waarschuwt Visser. Een standaard doorlopende reisverzekering heeft immers een maximale reisduur: de verzekerde mag niet langer dan 90, 120 of soms 180 dagen aan één stuk van huis zijn. „Kom je daarboven, dan ben je dus niet verzekerd”, aldus Visser. Een kleine ramp als je in Noord-Amerika zorg nodig hebt: „Dan word je als onverzekerde in sommige gevallen niet eens geholpen.”

Zelf heeft Visser al veel van de wereld gezien, en waarschuwt voor de hoge kosten van reizen binnen Zuid-Amerika. Het continent heeft niet, zoals Europa en Zuidoost-Azië, prijsvechters op de vliegmarkt. „De kosten van levensonderhoud vallen in Zuid-Amerika wel mee, maar de vluchten binnen het continent zou ik vooraf boeken.”

Grove planning

Het is hoe dan ook een goed idee om vooraf een grove planning van je wereldreis te maken, zegt zowel Visser als Janse. Op de bonnefooi een enkele reis boeken en op die bestemming het volgende ticket, kan voor problemen zorgen.

Janse: „Met een goede planning weet je ook ongeveer welke kosten je kunt verwachten. Mijn advies is om eerst je droomroute samen te stellen, en daarna te gaan kijken hoe je die op je budget kunt laten passen.”

Bovendien komen reizigers die niet kunnen bewijzen dat ze ook weer zullen vertrekken, soms in grote problemen op de luchthaven. Voor een verblijf korter dan een maand hoef je in veel landen geen visum te hebben, maar dan moet je wel een ticket kunnen laten zien naar de volgende bestemming. Zo niet, dan moet je op het vliegveld alsnog een visum regelen, of ter plekke een kaartje kopen voor je volgende etappe.

Wereldticket

Wie een zogenoemd ’wereldticket’ boekt, met alle vluchten van de wereldreis daarin meegenomen, is in één klap zo’n €2000 kwijt. Maar, stelt Visser gerust, wie tijdens de reis toch nog iets wil aanpassen, kan dat voor €75 tot €150 per aanpassing doen. „Als er nog tickets beschikbaar zijn.”

Janse heeft nog wel een tip voor mensen die op hun wereldreis willen besparen: ga vrijwilligerswerk doen. „Je betaalt maar €300 per week, dus je drukt de kosten, en je hebt er ook nog een mooie ervaring bij.”

Wereldreizen zijn nooit echt uit de mode geweest, zegt Janse. „Onder jongeren leeft het idee dat je zoiets echt gedaan moet hebben tussen je middelbare school en je studie, of direct na je studie. Het hoort op je cv.”

Onbetaald verlof

En zag de Killroy-expert tijdens de crisis vooral wereldreizigers die door hun baas op onbetaald verlof waren gestuurd, „nu zijn het juist mensen die ontslag nemen en erop vertrouwen dat het over een jaar economisch nog steeds goed gaat, en ze zo weer werk vinden.”