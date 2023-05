Lampenproducent Signify voelt ’aanhoudend zwakke vraag’ consument

Hij denkt dat de rest van deze jaarhelft uitdagend blijft voor Signify. Het bedrijf houdt vast aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor dit jaar.

De winst van de maker van slimme lampen zoals de Philips Hue daalde in het eerste kwartaal van 2023 naar €28 miljoen. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog €87 miljoen. De omzet van de lampenproducent daalde met meer dan 6% tot bijna €1,68 miljard.

Bekijk ook: Problemen in toeleveringsketen en inflatie duwen winst Signify omlaag

In het laatste kwartaal van vorig jaar had het in de Midkap genoteerde bedrijf last van de hoge inflatie en verstoringen in de toeleveringsketen. Die werden veroorzaakt door coronalockdowns in China. Rondolat zei bij de presentatie van de jaarcijfers al niet te verwachten dat de situatie op korte termijn zou verbeteren.