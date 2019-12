'Deutsche Bank zet mes in consumententak'

De bank verwachtte een rendement op eigen vermogen van 8 procent te behalen in 2022. Dit doel raakt nu verder uit zicht door de tegenwind in de consumententak en de zakelijke divisie, waar de effecten van lage rente duidelijk voelbaar blijven. Verder meldde Deutsche dat de handel in obligaties in het lopende kwartaal goed gaat.

De geplande kostenverlagingen van 1,4 miljard euro tot 2022 blijven in stand. Volgens ingewijden overweegt Deutsche Bank om binnenkort in kosten te snijden bij zijn Duitse consumententak, Privat- und Firmenkundenbank (PFK). Dat onderdeel geniet momenteel grote zelfstandigheid en wordt volgens de plannen geïntegreerd met de rest van de bank. Met de ingreep wil de bank naar verluidt 100 miljoen euro per jaar besparen.