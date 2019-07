Omstreden miljardeninvestering in zelfrijdende auto van GM

De goedkeuring is opvallend, omdat SoftBank in de Verenigde Staten onder verscherpt toezicht staat vanwege vermeende steun aan Chinese bedrijven. In verband met de technologie- en handelsoorlog tussen Wahington en Peking hebben de Amerikanen liever niet dat de Japanse bank investeert in gevoelige Amerikaanse technologie.

SoftBank tart de Amerikanen door veel te investeren in voor het land cruciale mobiliteits- en technologieprojecten, waardoor het miljardenbedrag aan GM direct leidde tot ’rode vlaggen’ bij toezichthouders. CFUIS, de Amerikaanse commissie die investeringen op hun veiligheid moet beoordelen, heeft toch toestemming verleend, omdat GM garanties kon afgeven dat SoftBank op geen enkele manier toegang krijgt tot de kennis en technologie van de Cruise.

GM heeft met deze financiële injectie sinds vorig jaar al $7,5 miljard opgehaald voor zijn autonoom rijdenproject Cruise. „Het nieuws van vandaag is een andere belangrijke stap in de richting van ons doel om zelfrijdende voertuigen op grote schaal te ontwikkelen en in te zetten", zei Cruise-topman Dan Ammann dan ook tevreden.