’Nederlander op vakantie ten onrechte uitgesloten van 4G’

De telecombedrijven krijgen vier weken de tijd om ervoor te zorgen dat ze zich voortaan aan de regels houden, anders dreigt een handhavend optreden.

Netflixen

„We hebben geconstateerd dat een aantal telecomaanbieders bij roaming binnen de Europese Unie een lagere internetkwaliteit aanbiedt dan in Nederland, terwijl diezelfde kwaliteit wel beschikbaar is”, legt ACM-bestuurslid Henk Don uit. „Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om zonder haperingen Netflix te bekijken in hd-kwaliteit.”

Welke partijen volgens het onderzoek van de ACM nalatig zijn, heeft de toezichthouder niet naar buiten gebracht. Ook kan een woordvoerder niet aangeven wat de mogelijke handhavingsmaatregelen precies zullen zijn. De ACM hoopt dat de partijen nu uit zichzelf orde op zaken stellen.

Voorjaarsvakantie

Het is de waakhond erom te doen dat telecomaanbieders er voor de start van de voorjaarsvakantie voor zorgen dat ze de beste kwaliteit mobiel internet bieden die beschikbaar is. „Als 4G beschikbaar is, moeten klanten die thuis ook 4G hebben, daarvan gebruik kunnen maken”, aldus Don.