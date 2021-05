Shell wint na nederlaag op matte beurs

De AEX eindigde 0,2% lager op 711,2 punten. De AMX sloot vrijwel onveranderd op 1057,1 punten. Elders in Europa lieten de beursgraadmeters ook slechts kleine schommelingen zien. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX verloren fractioneel. De Franse CAC 40 eindigde nagenoeg onveranderd.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones en de Nasdaq-index 0,1% respectievelijk 0,4% hoger.

„Er zijn signalen dat de macro-cijfers beginnen af te zwakken”, zegt vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING). „De economische groei in de VS is in het tweede kwartaal gepiekt. In Europa zal die piek in het derde kwartaal plaatsvinden. Daarna lijkt het ’minder meer’ te worden.” Volgens Wiersma hebben beleggers daarom momenteel een voorkeur voor defensieve en minder cyclische waarden.

Winkelvastgoedbelegger Unibail Rodamco Westfield blonk met een 2,3% hoger slot uit bij de Nederlandse hoofdfondsen. Staalgigant ArcelorMittal volgde met een vooruitgang van 1,1%.

Shell won 0,6%, hoewel de rechtbank in Den Haag oordeelde dat het zijn CO2-uitstoot in 2030 met 45% moet hebben verminderd. Wiersma is niet verbaasd dat de olie- en gasmaatschappij enigszins herstelt van de tik van 2,8% op dinsdag en wijst erop dat de zwaargewicht in de AEX waarschijnlijk in hoger beroep gaat.

Adyen won 0,1%, na het ontvangen van een bankvergunning van de Amerikaanse Federal Reserve, waardoor het bedrijf de verwerkingen van betalingen in de VS meer in eigen hand kan houden. De vergunning wordt overigens pas van kracht als ook de OCC (Office of the Comptroller of the Currency), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën, het licht op groen zet.

De terugzakkende obligatierentes drukten de koersen van de financiële waarden Aegon (-0,7%), ASR (-1,4%), ING (-0,4%) en NN (-2%).

In de AMX eindigden tankopslagbedrijf Vopak en metalenleverancier AMG met winsten van 1,5% bovenaan. ABN Amro (-2,3%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen.

Winkelvastgoedfonds Eurocommercial ging 0,5% vooruit. Vermogensbeheerder Oddo BHF verlaagde zijn beleggingsadvies naar ’neutraal’ bij een koersdoel van €24.

Smallcapfonds Hunter Douglas liet 0,1% liggen op €83,10. Topman Ralph Sonnenberg verhoogde afgelopen weekend zijn overnamebod op de raambekleder van €64 naar €82. Maar aandeelhouder Add Value Fund vindt dat bod nog steeds te mager en stelt dat het aandeel minstens €175 waard is.

Het lokaal genoteerde Tie Kinetix mocht 1,8% bijschrijven. De softwareleverancier heeft de winst in de eerste helft van haar gebroken boekjaar zien oplopen naar €813.000 bij een omzet van €7,4 miljoen.

