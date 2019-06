Eenmaal, andermaal: Sotheby’s verkocht

De 55-jarige Drahi verdiende zijn geld met Altice, een aan de Amsterdamse beurs genoteerde telecomgigant. Hij is een typische exponent van de Franse elite: hij volgde zijn opleiding aan de zeer prestigieuze Ecole Polytechnique. Hij heeft een geschat vermogen $9,3 miljard, en betaalt de overname geheel in cash.

Drahi stond al bekend als kunstliefhebber, en noemt zichzelf een „klant en bewonderaar” van Sotheby’s.

Sotheby’s bestaat al sinds 1744. Het bedrijf begon in Londen, en breidde in de jaren vijftig van de vorige eeuw uit naar New York. Inmiddels telt het bedrijf tien vestigingen wereldwijd, waaronder eentje in Amsterdam. De aandelen van het veilinghuis waren vrijdag bij het sluiten van de beurs $37 waard. Voorbeurs is de koers gestegen tot net onder het overnamebod van $57 per aandeel.