Avantium: start Synvina-fabriek in 2023

Aanvankelijk was Avantium samen met BASF eigenaar van Synvina, maar het chemieconcern trok zich terug uit de joint venture die was opgericht voor de vermarkting van vernieuwende chemische technologie. Binnen het samenwerkingsverband, waarin de Duitsers een belang van 51 procent hadden, was er veel onenigheid over de te halen doelstellingen.

Het is nu voor Avantium zaak nieuwe partners te vinden voor de vercommercialisering van zijn technologie omdat het zelf te weinig financiële armslag heeft. Het Amsterdamse bedrijf wil dit keer zelf de controle houden over Synvina, dat voortaan Avantium Renewable Polymers gaat heten. Daarom wordt gemikt op een samenwerking met een "netwerk van toegewijde partners".

Een definitief investeringsbesluit voor de bouw van de fabriek staat gepland voor 2020. Eerder, namelijk in de tweede helft van dit jaar, moet bekend worden waar de vestiging komt te staan. De te bouwen fabriek moet een positieve invloed op de kasstroom hebben.