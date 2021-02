Creatieve ondernemer: Valentijnsontbijt met Cupido als gastheer

In zwart pak met rode stropdas bezorgen de Cupido gastheren het ontbijt. Ⓒ EIGEN FOTO

Emmen - „Wat er ook gebeurt, de liefde blijft.” Voor de ondernemende zussen Bakker van lunchcafé Sisters in Emmen is dat de belangrijkste boodschap op Valentijnsdag voor iedereen die financieel en emotioneel geraakt is door de coronacrisis. En daar vallen ze zelf ook onder.