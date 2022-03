Huisartsenzorg steeds meer onder druk

’Huisartsen, regionale samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraars werken constructief samen om lokale toegankelijkheidsproblemen op te lossen,’ zo vermeldt de monitor van de NZa. Desondanks kan niet voorkomen worden dat huisartsenpraktijken sluiten en geen opvolging gevonden wordt.

Geen praktijkopvolger

„Gisteren was mijn laatste dag op de praktijk”, vertelt huisarts Marike Ooms. Negen jaar werkte ze een dag per week bij een huisartsenpraktijk in Emmeloord, maar de praktijkhouder kon geen opvolger vinden en daarom is de praktijk nu gesloten. Ooms zelf wilde deze niet overnemen omdat ze ook een aantal dagen per week als huisarts in een asielzoekerscentrum werkt. „Ik vind het verschrikkelijk dat de praktijk dicht moest. Niet zozeer voor mezelf. Ik kan zo weer ergens anders aan de slag. Maar voor de patiënten. Zij hebben geen vaste huisarts meer.”

Het is belangrijk dat partijen in de regio samenwerken aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat ook op lange termijn voldoende huisartsenzorg beschikbaar is, zo schrijft de NZa. Een voorbeeld van samenwerking is de zoektocht naar een nieuwe huisarts in Hardenberg. ZilverenKruis, gemeente en zorgcoöperatie Medrie hebben daar de handen ineen geslagen. „De gemeente regelt de locatie, huisartsen bieden 24 uur per dag kennis aan en wij nemen het financiële risico, waardoor het hopelijk makkelijker wordt een nieuwe huisarts te interesseren”, vertelt een woordvoerster van de verzekeraar.

Hybride zorg

De NZa monitor benadrukt dat digitale consulten en digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders kunnen bijdragen aan toegankelijke en kwalitatief goede huisartsenzorg. En dat zorgverzekeraars in toenemende mate vernieuwde initiatieven financieren. „Wij denken dat hybride zorg heel goed werk: fysiek contact met de huisarts wanneer het fysiek moet zijn, en digitaal wanneer het kan,” zegt een woordvoerder van VGZ.