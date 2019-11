Familie Doorsnee werd €10.000 rijker in 2018

2017-02-21 14:15:44 BLOEMENDAAL - Huizen in Bloemendaal, de duurste Nederlandse gemeente om een huis te kopen. ANP REMKO DE WAAL Ⓒ ANP

Amsterdam - De gemeente Bloemendaal had in 2018 de rijkste bevolking van Nederland. Met €337.000 aan bezit was de doorsneefamilie er ongeveer negen keer zo rijk als de mediane Nederlander.