Beursblog: AEX geeft flink gas met grote steun tech en ING

De AEX laat duidelijk herstel zien na de neergaande beweging in voorbije handelsdagen. Vooral de eerder hard teruggevallen technologieaandelen doen het goed. Beleggers lijken de zorgen over de Chinese vastgoedsector en de hoge inflatie even van zich af te schudden.

Wall Street zet dinsdag bij de de somberheid van een dag steeds meer opzij. De Amerikaanse beurzen veren na een hogere start stevig op.

De AEX koerst even na half vijf 1,7% in de plus bij een stand van 770 punten. Adyen en ASML staan nog steeds bovenin. ING valt ook in de smaak.

