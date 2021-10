Beursblog: Herstel van AEX krijgt vaart

Financieel

Beursblog: krachtige opleving Dow bij start nieuwe maand, AEX zet daling voort

Wall Street laat op de eerste handelsdag in oktober een krachtig herstel zien na de somberheid van een dag eerder, waarbij vooral de Dow stevig in de lift zit. Beleggers in de VS trekken zich op aan een opsteker over de Amerikaanse consumentenbestedingen. Farmaceut Merck steelt de show.