Japanse beurs eindigt licht lager na rentebesluit BoJ

De centrale bank hield zijn monetaire beleid ongewijzigd, maar verlengde wel de looptijd van het noodhulpprogramma tegen de coronapandemie. Ook lieten de centrale bankiers weten klaar te staan om indien nodig meer stimuleringsmaatregelen te nemen.

Daarnaast bleek dat de consumentenprijzen in de op twee na grootste economie ter wereld in mei met 0,3 procent zijn gestegen ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis was sprake van een daling met 0,1 procent. De Bank of Japan mikt op een inflatie van 2 procent.

De Nikkei-index ging uiteindelijk met een min van 0,2 procent het weekeinde in op 28.964,08 punten. De Japanse farmaceut Eisai steeg dik 6 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het bedrijf een deal heeft gesloten ter waarde van 3,1 miljard dollar met sectorgenoot Bristol-Myers Squibb, om samen een experimenteel kankermedicijn te ontwikkelen en op de markt te brengen. Ook de chipbedrijven werden weer opgepikt na het herstel in de Amerikaanse chipsector. Chiptester Advantest dikte 1,8 procent aan. Autofabrikant Toyota zakte ruim 3 procent na het bereiken van een nieuw hoogtepunt eerder deze week.

Beleggers verwerkten ook het besluit dat de noodtoestand in Tokio en de meeste andere regio's in het land iets meer dan een maand voor de start van de Olympische Spelen in Japan worden opgeheven. Volgens premier Yoshihide Suga zal de noodtoestand met ingang van zondag niet meer van kracht zijn. De Spelen beginnen op 23 juli. Eind vorige maand besloot de Japanse regering om de noodtoestand met drie weken te verlengen vanwege de sterke toename van het aantal coronabesmettingen.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney won 0,4 procent. De Australische mijnbouwbedrijven stonden onder druk door een daling van de grondstofprijzen. De Kospi in Seoul steeg 0,1 procent.