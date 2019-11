Britse pond loopt flink op door besluit Farage

2019-11-08 14:09:07 Brexit Party-leider Nigel Farage Ⓒ AFP

Het Britse pond kreeg maandagmiddag de wind in de rug nadat de leider van de Brexit Party, Nigel Farage, liet weten niet mee te doen bij de komende verkiezingen in 317 kiesdistricten die in de vorige stembusgang (2017) in handen van de Conservatieven zijn gevallen.