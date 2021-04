Coca-Cola met Afrikaanse bottelaar CCBA naar beurs Euronext

-

Het is de bedoeling dat het bedrijf binnen anderhalf jaar een notering krijgt in Amsterdam en in Johannesburg.

CBBA is de grootste Afrikaanse bottelaar van Coca-Cola. Het bedrijf ontstond in 2016 na de fusie van de Oost- en Zuid-Afrikaanse activiteiten van Coca-Cola en SABMiller, in samenwerking met investeerder Gutsche Family Investments (GFI).

Op dit moment bezit het Amerikaanse The Coca-Cola Company twee derde van de aandelen en GFI de rest.

Grote bottelaar

Het Zuid-Afrikaanse bedrijf produceert 40 procent van alle producten van Coca-Cola in Afrika. Er werken meer dan 16.000 mensen.

Op de Amsterdamse beurs is al een bottelaar van Coca-Cola genoteerd. Dat is de Europese bottelaar Coca-Cola European Partners.

